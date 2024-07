× Riesiger Sieben-Meter-Hai schockt schottische Strandbesucher

Am Wochenende erlebten Strandbesucher am Maidens Beach an der schottischen Küste eine unglaubliche Begegnung mit einem toten Riesenhai.

Diese überraschende Entdeckung löste eine Rettungsaktion aus, die die Menschen in Staunen versetzte und gleichzeitig die Bedeutung des Schutzes gefährdeter Arten ins Bewusstsein rückte.

Riesiger Hai sorgt für Aufsehen am schottischen Strand

Am Sonntagabend, als die Sonne gerade am Untergehen war, genossen einige Einheimische einen ruhigen Spaziergang am Maidens Beach, gelegen an der malerischen Küste Schottlands (Großbritannien). Ihre friedliche Abendstimmung wurde abrupt unterbrochen, als sie am Ufer auf den riesigen Körper eines Haies stießen, der sich in einem Seil verheddert hatte und in den Wellen trieb.

Erste Reaktionen der Strandbesucher

Zunächst dachten die Finder, dass es sich um einen Wal handeln könnte. Yolanda McCall, eine Strandbesucherin, berichtete der britischen Zeitung Daily Record: "Das Tier trieb im Wasser, und wir konnten nicht erkennen, ob es tot oder lebendig war." In der Hoffnung, dass das Tier noch zu retten sei, zog sich Yolanda einen Neoprenanzug an und wagte sich ins Wasser. Leider stellte sie fest, dass der Hai bereits tot war. "Er hatte sich in einer langen Seilschlaufe verheddert, die in seinem Maul und um seinen Schwanz gewickelt war. Vielleicht war er erschöpft von dem Versuch, sich zu befreien", erklärte die Schottin.

Bedeutung des Riesenhais

Riesenhaie sind eine gefährdete Art, die oft in den Sommermonaten vor der schottischen Küste zu sehen sind. Sie sind nach dem Walhai die zweitgrößte Haiart weltweit. Normalerweise sinken sie nach ihrem Tod auf den Meeresboden und werden selten an Land gespült. Ihre Anwesenheit ist ein faszinierendes Naturschauspiel, das jedoch auch auf die Bedrohungen hinweist, denen sie durch menschliche Aktivitäten ausgesetzt sind.

Aufwendige Bergungsaktion

"Nachdem die Flut abgeebbt war, konnten wir das ganze große Geschöpf sehen", berichtete Yolanda weiter. "Es war sehr traurig." Die Entdeckung wurde umgehend den Behörden und der Küstenwache gemeldet. Diese entsandten mehrere Teams, die den Tod des Hais bestätigten und Proben entnahmen, um die genaue Todesursache zu klären.

Um den über sieben Meter langen und mehrere Tonnen schweren Körper zu bergen, war der Einsatz eines Gabelstaplers erforderlich. Zwei Tage nach dem Fund konnte der gigantische Fisch schließlich vom Strand entfernt werden.

Wissenswertes über Riesenhaie

Riesenhaie können eine Länge von bis zu zehn Metern und ein Gewicht von bis zu vier Tonnen erreichen. Trotz ihrer beeindruckenden Größe und ihrer weit aufgerissenen Kiefer sind sie für Menschen und andere Fische völlig ungefährlich. Riesenhaie ernähren sich ausschließlich von Plankton, das sie mit ihren zahnlosen Kiefern aus dem Wasser filtern.