Rosa Albino-Elefant in Nationalpark gesichtet

Ein faszinierendes Naturspektakel im Kruger-Nationalpark – ein seltener rosa Baby-Elefant sorgt für Aufsehen.

Elefanten sind in sämtlichen Regionen des Kruger-Nationalparks zu finden und gehören zu den Big 5 von Südafrika. Besonders entlang der Flussläufe oder an Wasserdämmen kann man sie häufig bei ihren Aktivitäten beobachten. Das Schutzgebiet hat insbesondere den Elefantenpopulationen zugutekommen können. Als die Goldfelder in der Umgebung des Parks zahlreiche Abenteurer anzogen, wurden aufgrund der Elfenbeinjagd fast alle Dickhäuter ausgelöscht.

Im Jahr 1926 zählte der Nationalpark lediglich sechs Elefanten. Der damalige Parkwächter Steven Hamilton erwarb eine Elefantenherde in Mozambik, und bereits 20 Jahre später hatte sich die Population auf über 500 Exemplare erholt. In der heutigen Zeit können im Krüger Nationalpark mehr als 12.000 Dickhäuter bewundert werden. Und unter diesen wurden nun ein ganz besonderes entdeckt.

Einer unter Tausenden

Im malerischen Kruger-Nationalpark in Südafrika ereignete sich vor kurzem ein bezauberndes Schauspiel der Natur. Der erfahrene Safari-Guide Theo Potgieter stieß auf eine atemberaubende Entdeckung – einen jungen Elefantenbullen mit einer ungewöhnlich hellen, rosa Hautfarbe. Diese faszinierende Rarität wirft nicht nur Fragen zur genetischen Vielfalt dieser majestätischen Tiere auf, sondern verzaubert auch Naturliebhaber weltweit.

Ein Bad im Rampenlicht

Vor etwa zwei Wochen gelangen dem südafrikanischen Safari-Guide Theo Potgieter jene außergewöhnlichen Aufnahmen, als er den jungen Elefantenbullen beim Baden in einem Fluss des Kruger-Nationalparks filmte und fotografierte. Der Elefant, so wurde später festgestellt, leidet an Albinismus – einem seltenen Gendefekt, der die Melaninproduktion beeinträchtigt und zu dieser auffälligen rosa Farbgebung führt.

Albinismus bei Elefanten

Ein "weißer" Elefant, auch als Albino-Elefant bekannt, ist eine äußerst seltene Anomalie. Im Vergleich zu den häufigen Illustrationen zeigen diese Elefanten jedoch keine strahlende weiße, sondern eine auffallend helle Haut. Wie im Fall des Babyelefanten ist diese rosa. In verschiedenen Kulturen, darunter Indien, Myanmar und Thailand, gelten weiße Elefanten seit Jahrhunderten als Symbole für Macht und Glück der Herrscher. Die Geschichte von Maya, der Mutter Buddhas, die angeblich durch einen weißen Elefanten im Schlaf schwanger wurde, verleiht dieser seltenen Erscheinung zusätzliche mystische Bedeutung.

Die Begegnung mit diesem rosafarbenen Elefanten fasziniert nicht nur aufgrund seiner Schönheit, sondern wirft auch Licht auf die genetische Vielfalt und die einzigartigen Anomalien innerhalb der Elefantenpopulation im Kruger-Nationalpark.