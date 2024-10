Russen schießen über hundert ukrainische Drohnen ab

Mehrere Verletzte.

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag nach eigenen Angaben mehr als hundert ukrainische Drohnen abgeschossen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die 113 Drohnen seien von der russischen Luftabwehr über den Regionen Belgorod, Kursk, Woronesch und Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgefangen und zerstört worden. Allein 73 Drohnen wurden demnach in Belgorod abgefangen, 25 in Woronesch, 14 in Kursk und eine in Brjansk.

Frau verletzt

In der Stadt Stary Oskol in Belgorod wurde beim Abschuss einer Drohne eine Frau verletzt, wie der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram mitteilte. Nach Angaben des Gouverneurs wurden bei ukrainischen Angriffen in Belgorod innerhalb von 24 Stunden insgesamt vier russische Zivilisten getötet und 24 weitere verletzt.

Lesen Sie auch Russland rückt weiter auf die ukrainische Stadt Pokrowsk vor In der Ostukraine rückt Russland eigenen Angaben zufolge weiter in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk vor.

Tägliche Abschüsse

Moskau gab zuletzt fast täglich den Abschuss von ukrainischen Drohnen bekannt. Kiew reagiert mit dem Beschuss nach eigenen Angaben auf russische Angriffe seit Beginn von Moskaus Offensive in der Ukraine im Februar 2022.