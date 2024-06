Spurlos verschwunden: Familie sucht 19-Jährigen auf Teneriffa

In der vergangenen Woche war Jay Slater mit seiner Freundin beim spanischen Festival "New Rave Generation" (NRG). Doch seit dessen Ende am Sonntag fehlt von dem 19-Jährigen jede Spur.

Britische Medien schreiben, dass der Mann am Montagmorgen gegen acht Uhr seine Freundin angerufen und um Hilfe gebeten haben soll: Er sei ohne Wasser unterwegs und sein Handy habe nur noch wenige Prozent Akku. Er habe am Sonntag das Festival mit zwei Personen verlassen, die er dort kennengelernt hatte. Seine Freundin vermutet, er könnte sich verirrt haben, als er am Montag zehn Stunden zurück zum Festivalgelände laufen wollte.

Please help Jay Slater he is still missing. His mum is on route to Tenerife He had been to an event but then went off with people who were staying miles away. He decided yesterday around 8am that he would set off walking down the mountains. His phone died around 8.50am. Please… pic.twitter.com/3Yn70M25TQ