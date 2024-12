Stärke 7,0: Erdbeben erschütterte Kalifornien - Tsunami-Warnung ausgesprochen

Vor der Küste Nordkaliforniens hat es ein Seebeben gegeben. Nach Angaben staatlicher Stellen wurde eine Stärke von 7,0 gemessen. Für die Küstenregion wurde zunächst eine Tsunami-Warnung ausgerufen. Die Bewohner wurden aufgerufen, strandnahe und niedrig gelegene Bereiche vorsichtshalber zu verlassen. Eine Stunde nach dem Erdstoß wurde der Alarm wieder aufgehoben. Nach Angaben des US-Senders CNN waren rund fünf Millionen Menschen entlang der Küste von der Warnung betroffen.

Infolge von Seebeben können laut den Behörden grundsätzlich Küstenregionen überschwemmt werden, starke Strömungen entstehen und höhere Wellen auf Land treffen. Das Beben ereignete sich gegen 11.00 Uhr Ortszeit im Pazifik, 100 Kilometer westlich von Ferndale. Der Ort liegt unweit der Küste und rund 400 Kilometer nördlich von San Francisco.

Breaking!



Earthquake located 37 miles off the cost of California!



Tsunami Warning issued!!



Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you're between Florence,

OR & Santa Cruz, CA:



Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX