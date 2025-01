Starmer fordert Trump zu neuen Gesprächen über Handelsabkommen auf

London will Zölle auf britische Exporte in die USA vermeiden - Die erste Regierung unter Trump stand einem Handelsabkommen mit Großbritannien offen gegenüber

Der britische Premierminister Keir Starmer hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump in zwei Medieninterviews aufgefordert, über ein Handelsabkommen mit seinem Land zu sprechen. "Unser Bestreben ist es, eine Form von Abkommen mit den Vereinigten Staaten zu schließen, ein Handelsabkommen. Darauf konzentrieren wir uns", sagte der Labour-Chef der "Financial Times" und "Politico" am Freitag.

Seit dem Austritt aus der Europäischen Union am 1. Jänner 2021 strebt Großbritannien ein transatlantisches Freihandelsabkommen mit den USA an. Dies bleibt jedoch fraglich, da London weiterhin nicht bereit ist, seine Grenzen für bestimmte US-Produkte, insbesondere landwirtschaftliche Erzeugnisse, zu öffnen.

Während die erste Regierung unter Trump einem solchen Abkommen offen gegenüber stand und sogar eine Reihe von Verhandlungen geführt hatte, verfolgte die Regierung von US-Präsident Joe Biden den Vorschlag nicht weiter.

Einer von Trumps Wirtschaftsberatern, Stephen Moore, hatte London jüngst in der BBC ein Abkommen in Aussicht gestellt - unter der Bedingung, dass es die richtige Entscheidung zwischen "dem sozialistisch geprägten europäischen Wirtschaftsmodell und dem stärker auf einem System der freien Marktwirtschaft basierenden amerikanischen Modell" treffe. Würde sich Großbritannien am US-Modell orientieren, würde das "die Trump-Regierung ermutigen, ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu schließen", sagte Moore.

Eine Aufnahme neuer Verhandlungen könnte Großbritannien vor der von Trump angekündigten Erhöhung der Zölle auf Exporte in die USA um zehn bis 20 Prozent bewahren.

Seit dem Brexit hat Großbritannien Handelsverträge mit der EU und anderen europäischen Staaten sowie mit Australien, Neuseeland und Singapur abgeschlossen. Verhandlungen mit Indien dauern an.