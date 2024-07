Studie enthüllt: 84 Prozent der Veganer kehren zum Fleisch zurück

Eine Studie aus dem Jahr 2014 mit mehr als 11.000 Teilnehmern liefert erstaunliche Erkenntnisse: Ein Großteil der einstigen Vegetarier und Veganer beginnt innerhalb eines Jahres wieder Fleisch zu essen.

Was steckt hinter diesem Phänomen?

84 Prozent der Veganer essen innerhalb eines Jahres wieder Fleisch

Eine umfassende Untersuchung des U.S. Humane Research Council (USA) hat ergeben, dass 84 Prozent der Personen, die ursprünglich eine vegetarische oder vegane Lebensweise angenommen hatten, innerhalb eines Jahres wieder zum Fleischkonsum zurückkehren. Diese Forschung wurde nicht von der Fleischindustrie, sondern von Tierschutzorganisationen wie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) in Auftrag gegeben. Die Studie wurde von der Advocacy-Gruppe Humane Research Council (USA) finanziert und in Zusammenarbeit mit Harris Interactive durchgeführt. Untersucht wurden die Ernährungsgewohnheiten von 11.399 Erwachsenen im Alter von 17 Jahren und älter.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie

Vegetarier und Veganer in den USA:

Derzeit sind 2 Prozent der amerikanischen Erwachsenen Vegetarier oder Veganer.

10 Prozent sind ehemalige Vegetarier/Veganer.

88 Prozent der Amerikaner haben nie auf Fleisch oder tierische Produkte verzichtet.

Dauer des vegetarischen Lebensstils:

Mehr als die Hälfte der Ex-Vegetarier/Veganer gaben ihren vegetarischen Lebensstil innerhalb des ersten Jahres auf.

Ein Drittel kehrte innerhalb von drei Monaten zum Fleisch zurück.

Alter und soziale Faktoren:

Das Durchschnittsalter, in dem die Menschen erstmals auf Fleisch verzichteten, lag bei 34 Jahren.

Etwa ein Drittel der Ex-Vegetarier und Veganer lebte mit einem nicht-vegetarischen/veganen Partner zusammen, als sie wieder anfingen, Fleisch zu essen.

Ein schrittweiser Ansatz könnte helfen

Es wird argumentiert, dass eine fleischarme Ernährung effektiver sein könnte als ein vollständiger Verzicht. Die pflanzenbasierte Bewegung wächst, aber nur eine kleine Gruppe hält dauerhaft an einer veganen oder vegetarischen Lebensweise fest. Etwa zwei Drittel der ehemaligen Vegetarier und Veganer gaben an, dass sie ihre Ernährungsgewohnheiten ziemlich abrupt änderten und innerhalb von Tagen oder Wochen nach ihrer Entscheidung aufhörten, Fleisch und tierische Produkte zu konsumieren. Eine allmähliche Umstellung könnte helfen, diesen Lebensstil beizubehalten. Derzeitige Vegetarier und Veganer nannten häufiger mehrere Gründe für den Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte, während viele der Ehemaligen nur einen Motivationsfaktor angaben, meist die Gesundheit. Dies deutet darauf hin, dass eine breitere Motivation das Durchhaltevermögen fördern könnte.

Nährstoffmängel und gesundheitliche Auswirkungen

Viele Menschen kehren zum Fleisch zurück, weil sie glauben, dass der Körper bestimmte Nährstoffe benötigt, die in pflanzlichen Lebensmitteln fehlen. Laut der Studie kann eine pflanzenbasierte Ernährung zu Nährstoffmängeln führen, und eine fettarme vegane Ernährung kann zu Stimmungsstörungen und mentalen Gesundheitsproblemen führen. Schließlich sagten 43 Prozent der ehemaligen Vegetarier und Veganer, dass es ihnen schwerfiel, an einer "reinen" Ernährung festzuhalten, was darauf hindeutet, dass ein Alles-oder-Nichts-Ansatz für Neulinge zu schwierig sein könnte.