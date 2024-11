Tauben-Alarm! 200 Autofahrer in Tiefgarage gefangen

Das fing richtig nach inten los. 200 Autofahrer waren in eine Tiefgarage gefangen, weil Tauben einen Kurzschluss im Schaltkasten verursachten.

Im deutschen Stuttgart ereignete sich ein nicht alltäglicher Notfall.

Unmengen an Taubenkot lösten einen Feuerwehreinsatz aus. 200 Autofahrer waren in der Tiefgarage gefangen, bis die Hinterlassenschaften der Tauben beseitigt werden konnten. „Die Umstände waren in der Tat recht wild. Eigentlich hätte ein Rauchmeldealarm bei uns einlaufen müssen. Da war nichts, wir wurden erst nach zwei Stunden von der Polizei hinzugerufen", sagte eine Sprecherin der Stuttgarter Feuerwehr der deutschen "Bild"-Zeitung.

© abu.ko313/TikTok

© abu.ko313/TikTok

Alarm in der Nacht

Mitten in der Nacht schlossen die Tore der Tiefgarage durch den Kurzschluss und die Lenker waren eingesperrt. „Wir waren erst gegen drei Uhr vor Ort, sägten ein Tor auf, das war nach einer Stunde erledigt. Die Leute in der Tiefgarage haben uns Feuerwehrleute gefeiert“, sagt der Sprecher weiter.