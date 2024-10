Tote bei Explosion einer Tankstelle in Russland

Bei der Explosion einer Tankstelle in Russland sind laut Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder.

Die Detonation einer Zisterne mit Gas ereignete sich in Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus, wie das Zivilschutzministerium in Moskau mitteilte. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, waren zunächst Flammen und ein Brand und dann eine gewaltige Feuersbrunst nach der Explosion zu sehen.

Another video captured the explosion. pic.twitter.com/5RGAnKRTIO — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) October 12, 2024

Die Ursache für das Unglück und die Zahl der Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Das Zivilschutzministerium veröffentlichte Videos von den Löscharbeiten und den schweren Zerstörungen der Tankstelle, an Autos und Gebäuden. Republikchef Ramsan Kadyrow kündigte an, persönlich die Kontrolle über den Fall zu übernehmen. Alle Schuldigen würden zur Verantwortung gezogen, sagte er.