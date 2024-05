× Tragisches Missgeschick: Mobiler Metzger tötet versehentlich geliebte Hausschweine

Eine Familie in Washington trauert um ihre geliebten Haustiere „Patty“ und „Betty“

In einem tragischen Fall von Verwechslung hat ein mobiler Metzger in Washington zwei geliebte Hausschweine einer Familie getötet. Der Mann irrte sich seiner Aussage nach in der Adresse und schlachtete die Tiere, die auf die Namen Patty und Betty hörten.

Überwachungskamera dokumentiert die Szenen

Die Überwachungskamera der Familie zeichnete den Vorfall auf. In dem Video ist zu sehen, wie ein unbekannter LKW auf das Grundstück fährt und ein Mitarbeiter des Schlachters die beiden Schweine tötet.

Familie tief betroffen

Die Familie hat Patty und Betty im Jahr 2022 adoptiert und ist zutiefst betroffen von dem Verlust ihrer geliebten Tiere. Sie liebten die Schweine wie ihre anderen Haustiere - Katzen, Hunde, Enten und ein Huhn. "Sie waren bezaubernd", so die Besitzerin. "Sie waren so niedlich. Sie hatten die Größe eines kleinen Hundes."

© Getty Images ×

Rechtliche Schritte eingeleitet

Die Familie hat den Vorfall sofort der Polizei gemeldet und einen Anwalt eingeschaltet. Dieser erklärte, dass das Gesetz die Schweine wie alle anderen Haustiere schützt. Eine absichtliche Tötung ohne rechtliche Rechtfertigung stelle demnach ein Verbrechen dar.

Angeblich fehlerhaftes war GPS-Gerät schuld

Der Metzger entschuldigte sich bei der Familie. Er erklärte, er habe sich wegen eines fehlerhaften GPS-Geräts in der Adresse geirrt. Das bizarre: Der Mann bot der Familie sogar an, das Fleisch der Tiere zu verarbeiten. Die Familie lehnte ab und begrub die Schweine auf ihrem Grundstück.