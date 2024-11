Trumps Team erstellt schon Rauswurf-Listen

Brisanter Bericht: Diesen Personen geht es jetzt an den Kragen.

Nach seinem fulminanten Wahlsieg legt Donald Trump ein überraschend hohes Tempo an den Tag. Kein Tag vergeht, ohne dass der 78-Jährige neue Personalentscheidungen und neue Vorhaben bekannt gibt. Trump will als neuer Präsident nicht nur etwa bei der Verwaltung aufräumen, sondern auch beim Personal. Vor allem einigen hochrangigen Militärs geht es jetzt an den Kragen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insider berichtet, erstellen Mitglieder von Trumps Team bereits Rauswurf-Listen. Demnach befinden sich auf dieser Liste zahlreiche Top-Generäle und sogar die Generalstabschefs. Trump selbst hatte im Wahlkampf mehrmals angekündigt, Generäle zu feuern, die „woke“ sind – also Personen, die sich mit vollem Eifer gegen Diskriminierungen aller Art einsetzen.

© Getty ×

"Viele Leute müssen gefeuert werden"

Laut einem Insider konzentrieren sich die Rauswurf-Pläne auf das Umfeld von Mark Milley. Dieser war während Trumps erster Amtszeit Vorsitzender der Generalstabschefs und somit der ranghöchste Militär-Offizier.

© Getty ×

Der designierte Verteidigungsminister, der frühere Fox-News-Moderator Pete Hegseth, hatte bereits in seinem 2024 veröffentlichten Buch angekündigt: „Der nächste Präsident muss die Führungsspitze des Pentagons radikal umgestalten. Viele Leute müssen gefeuert werden.“

Ob eine größere Rauswurf-Orgie im Pentagon überhaupt umsetzbar wäre, ist umstritten. Zuzutrauen wäre es Trump aber allemal.