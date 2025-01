Trump meint es laut Rubio mit Annexion von Grönland ernst

"Das ist kein Witz", so der US-Außenminister

US-Außenminister Marco Rubio hat bekräftigt, dass Präsident Donald Trump es mit seinen Plänen für eine Annexion von Grönland ernst meint. "Das ist kein Witz", sagte Rubio am Donnerstag in einem Interview mit dem Sender SiriusXM Radio. Nach seiner Darstellung will Trump die zum EU-Land Dänemark gehörende riesige Insel allerdings kaufen - und nicht mit militärischer Gewalt zu einem Teil der Vereinigten Staaten machen.

"Präsident Trump hat dargelegt, was er tun will, und das ist, es zu kaufen", sagte Rubio über Grönland. Es gehe nicht darum, Land zu erwerben. Dass Grönland Teil der USA werde, liege "in unserem nationalen Interesse" und die Angelegenheit müsse "gelöst werden".

Gefahr droht von China

Rubio begründete dies unter anderem mit seiner Sorge, China könnte mit dem Ziel eines Zugriffs auf die Arktis-Region über staatliche Unternehmen seinen Einfluss in Grönland vergrößern. Dies sei "absolut realistisch", China sei bereits "am Panamakanal und andernorts" auf diese Weise vorgegangen.

Mit Blick auf die Schutzgarantie für Dänemark, welche die USA im Rahmen der gemeinsamen NATO-Mitgliedschaft tragen, sagte Rubio: "Wenn wir bereits dafür verantwortlich sind, das zu tun, dann könnten wir auch gleich mehr Kontrolle darüber haben, was dort passiert."