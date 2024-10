Trump verrät intime Details über Sohn

Ex-Präsidenten Donald Trump plauderte Details über das Liebesleben seines Sohnes Barron Trump (18) aus.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagte in einem Video-Podcast, dass sein jüngster Sohn "noch nie eine Freundin gehabt" habe. Moderator Patrick Bet-David (46) hatte gefragt, wie es bei Barron in der Schule mit "den Damen" so laufe. Da nannte Trump Details aus dem Liebesleben seines Sohnes.

Um die Wogen wieder etwas zu glätten, sagte er darauf: "Er ist sehr schlau. Er ist ein guter Schüler und so weiter." Trump meinte, dass Barron auf eine gute Schule gehe und dort wirklich gut abschneide. Er sei ein sehr netter Kerl. Bei der Freundin-Frage rudert der Ex-Präsident dann etwas zurück: "Ich bin mir nicht sicher – ich glaube nicht, dass er bisher eine Freundin hatte. Das glaube ich nicht."

Barron studiert seit September an der New York University (NYU) und besucht dort mit Wirtschaftsschwerpunkt die Stern School of Business.