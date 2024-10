Überfall auf Geldtransporter endete mit Schusswechsel

Dramatische Szenen im französischen Grenoble sorgten für Chaos auf den Straßen.

Am Donnerstagvormittag wurde im Zentrum von Grenoble (Frankreich) ein Geldtransporter überfallen. Die Präfektur der Isère bestätigte, dass der Angriff gegen 10 Uhr an einer belebten Straßenkreuzung stattfand. Mindestens zwei Fahrzeuge sollen den Transporter blockiert haben, woraufhin es zu einem Schusswechsel zwischen Angreifern und Sicherheitskräften kam. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt aufgrund von Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit dem Überfall.

???? Un fourgon qui transportait des fonds a été #attaqué par au moins un malfaiteur armé d’une kalachnikov ce jeudi 10 octobre peu avant 10 h 30 sur le cours #Berriat, quasiment à l’angle du cours #JeanJaurès, en plein centre–ville de #Grenoble. Le ou les malfaiteurs ont pris la… pic.twitter.com/hn5Egw5u21 — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) October 10, 2024

In den sozialen Medien kursieren Videos, die zeigen, wie die Front des weißen Geldtransporters in Flammen steht, während der Verkehr rund um die Szene stillsteht. Polizei und Feuerwehr trafen schnell am Ort des Geschehens ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und sich um die Verletzten zu kümmern. Der Überfall dürfte für große Aufregung unter Passanten und Anwohnern gesorgt haben.

Die Staatsanwaltschaft in Grenoble hat indessen eine Spezialeinheit für organisierte Kriminalität mit den Ermittlungen beauftragt. Die Behörden setzen alles daran, die flüchtigen Täter zu identifizieren und weitere Details rund um den Überfall zu klären.