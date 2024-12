Ukraine - "Infrastrukturschäden" nach Raketenangriff

Keine Angaben zu möglichen Opfern - Ukrainisches Militär traf russisches Öldepot in Region Smolensk

Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der nordukrainischen Stadt Schostka im Gebiet Sumy laut Behördenangaben "Infrastrukturobjekte" zerstört worden. Zudem seien zwölf mehrstöckige Wohnhäuser und zwei Bildungseinrichtungen beschädigt worden, teilte Bürgermeister Mykola Noha bei Facebook mit. Angaben zu Opfern machte er nicht. In der Stadt, die vor dem Krieg über 70.000 Einwohner hatte, befinden sich mehrere Rüstungsfabriken.

Parallel dazu informierte die Militärverwaltung der Hauptstadt Kiew über Schäden durch herabgestürzte Raketentrümmer in einem östlichen Teil der Millionenstadt. Unbestätigten Berichten zufolge seien mehrere russische Raketen auf Ziele im Kiewer Umland beim Fliegerhorst Wassylkiw abgefeuert worden. In der Nacht und den Morgenstunden waren am Dienstag in Kiew mehrfach Explosionen mutmaßlich von Flugabwehr zu hören. Nach Angaben aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium sollen ballistische Raketen, Marschflugkörper und Kampfdrohnen von russischer Seite eingesetzt worden sein.

Im Verlauf der Nacht wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums knapp 70 ukrainische Drohnen über mehreren russischen Gebieten und der annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim abgeschossen. Medienberichten zufolge stellten Flughäfen in Kasan und Wladikawkas kurzzeitig aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein. Erst vergangene Woche war ein aserbaidschanisches Passagierflugzeug durch die russische Flugabwehr beschädigt worden und infolgedessen in Kasachstan abgestürzt. Über 30 Menschen starben.

Ukrainisches Militär trifft russisches Öldepot in Region Smolensk

Das ukrainische Militär traf unterdessen nach eigenen Angaben ein russisches Öldepot in der Region Smolensk. Der ukrainische Generalstab teilt auf Telegramm mit, das Depot werde für militärische Zwecke genutzt. Es habe starke Explosionen gegeben und Tanks mit Ölprodukten seien in Brand geraten. Zuvor hatte der Gouverneur von Smolensk, Wassili Anochin, erklärt, Trümmer einer abgeschossenen ukrainischen Drohne hätten in einem Öldepot in der Region einen Treibstoffaustritt und einen Brand verursacht, die Situation sei aber unter Kontrolle.

Die russische Kleinstadt Lgow im Grenzgebiet Kursk wurde zudem nach Behördenangaben zum zweiten Mal binnen weniger Tage von der ukrainischen Armee mit Raketen beschossen. Dabei wurde am Montag ein zweistöckiges Wohngebäude schwer beschädigt, wie der Gouverneur der Region, Alexander Chinschtein, mitteilte. Ein Mensch sei verletzt worden. Zudem seien Stromleitungen beschädigt worden. Das ukrainische Militär veröffentlichte Bilder von einem Feuer in Lgow. Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen die russische Invasion.