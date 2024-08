Ukrainer beschädigt Wand im Kolosseum in Rom

Die italienische Polizei hat einen 19-jährigen Ukrainer identifiziert, der am Freitag den Anfangsbuchstaben seines Namens in eine Wand im Kolosseum in Rom geritzt hat.

Der junge Mann besuchte am Freitagnachmittag mit einigen Freunden das Monument, als er einen Buchstabend in eine Wand zu ritzen begann. Seine Geste erregte die Aufmerksamkeit einer Frau, die sofort den Sicherheitsdienst alarmierte. Der Mann wurde sofort angehalten und die Polizei alarmiert. Der 19-Jährige wurde zu der Polizeistation gebracht, wo er angezeigt wurde. Ihm droht jetzt eine Strafe in Höhe von bis zu 20.000 Euro. Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri begrüßte das rasche Eingreifen der Polizei und verurteilte den "vandalischen Akt". "In einer Stadt, die reich an Schätzen ist, die zum Weltkulturerbe gehören, gibt es keinen Platz für Idioten geben", erklärte der Bürgermeister. Das Kolosseum, das größte Amphitheater des Römischen Reichs, zieht im Jahr Millionen Besucher an. Es ist das meistbesuchte italienische Monument.