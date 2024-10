Duell der Vizes: Moderatorinnen unterbrechen Mikrofone

Die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance trafen in einem TV-Duell aufeinander. Beim Thema Immigration wurde die Debatte hitzig.

Als J. D. Vance über "illegale Einwanderer" in Springfield (Bundesstaat Ohio) sprach, unterzogen die CBS-Moderatorinnen Norah O'Donnell und Margaret Brennan seinen Aussagen einem Faktencheck. Heraus kommt: Viele der Immigranten aus Haiti in Springfield hätten tatsächlich eine temporäre Aufenthaltsbewilligung

Vance erwidert, dass Faktenchecks im Duell nicht vorgesehen waren. Daraufhin wollte er erklären, was in Springfield "wirklich" passiere. Dieses Mal unterbricht ihn sein Kontrahent und die beiden reden gleichzeitig – die Moderatorinnen versuchten wieder Ordnung in die Debatte zu bringen. Aber Vance und Walz machen weiter, also unterbrachen die Moderatorinnen kurzerhand beide Mikrofone.