Verdächtiger drohte: "Heute steche ich alle ab!"

Am Freitagabend hat ein Messer-Angreifer auf der 650-Jahr-Feier der deutschen Stadt Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet. Acht weitere Personen wurden verletzt.

Der Täter ist weiterhin flüchtig. Der Fall wird laut Polizeikreisen als Anschlag eingestuft. Der Täter sei gezielt vorgegangen. Wie nun "Focus" berichtet, habe der mutmaßliche Messer-Terroriost kurz vor der Tat mit einem blutigen Angriff gedroht. Demnach sagten zwei Zeuginnen nach dem Angriff, dass sie einen 15-Jährigen mit dem mutmaßlichen Täter sprechen gehört hätten. Der mutmaßliche Täter soll gedroht haben: "Heute steche ich alle ab", berichtet "Focus". Der 15-Jährige wurde am Samstagmorgen festgenommen. Ihm wird die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen.

Die mutmaßliche Tatwaffe des Messerangriffs dürfte mittlerweile in einem Mülleimer in der Solinger Innenstadt gefunden worden sein. Das verlautete aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Während des Stadtfests attackierte ein Mann am Freitagabend gegen 21.40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer. Den Opfern sei gezielt in den Hals gestochen worden, hieß es seitens der Polizei. Es sei dem Mann gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums.