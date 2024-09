× Wettermann rettet Frau während Live-Bericht

In einer dramatischen Rettungsaktion während einer Live-Berichterstattung bewies der TV-Wettermann Bob Van Dillen (51) nicht nur Mut, sondern auch Entschlossenheit.

Vor den Augen tausender Zuschauer verwandelte sich der erfahrene Meteorologe in einen Helden, als er einer Frau, die in den steigenden Fluten eines Hurrikans gefangen war, zur Hilfe eilte. Was als gewöhnliche Berichterstattung begann, endete in einer Rettungsmission, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Held im Sturm

Atlanta, USA. Bob Van Dillen war am Freitagabend mit einem Team des US-amerikanischen Fernsehsenders Fox in der Nähe von Atlanta (Georgia, USA), um von den verheerenden Auswirkungen des Hurrikans „Helene“ zu berichten. Dieser Sturm hatte bereits zahlreiche Regionen in den USA heimgesucht und schwere Überschwemmungen sowie starke Winde mit sich gebracht. Wie so oft bei solchen Naturkatastrophen war auch Van Dillen im Einsatz, um den Zuschauern ein Bild von der Lage vor Ort zu vermitteln. Doch an diesem Abend sollte seine Rolle weit über die eines Reporters hinausgehen.

Der 51-Jährige ist seit 2023 beim TV-Sender Fox tätig.



Während Van Dillen live aus einer überschwemmten Gegend berichtete, stand er im strömenden Regen auf einer überfluteten Straße, die Naturgewalten um ihn herum tobten. Plötzlich drangen verzweifelte Hilferufe durch das Unwetter. Eine Frau, die in ihrem Auto eingeschlossen war, schrie um Hilfe, während das Wasser um sie herum stetig stieg.

Aus diesem halb versunkenen Auto rettete der Wettermann Bob Van Dillen die Frau.

„Ich komme gleich zurück!“

Obwohl Rettungskräfte bereits unterwegs waren, entschied sich der Wettermann, selbst einzugreifen. Mit den Worten „Ich bin gleich wieder zurück!“ unterbrach er seine Berichterstattung und machte sich auf den Weg zur hilflosen Frau. In einem späteren Interview berichtete er von seiner spontanen Entscheidung: „Ich nahm meine Brieftasche aus der Hose und watete bis zur Brust ins Wasser.“ Es stellte sich heraus, dass die Frau noch in ihrem Auto saß und angeschnallt war, während das Wasser bereits bis zu ihrem Hals reichte. Die Situation war kritisch, und jede Sekunde zählte. In den Fernsehbildern, die die Zuschauer später sahen, trug Van Dillen die Frau Huckepack aus den Fluten in Sicherheit. Sein entschlossenes Handeln verhinderte womöglich eine Tragödie.

Mehr als 90 Tote durch Hurrikan „Helene“

Der Hurrikan „Helene“ hat in den USA verheerende Schäden angerichtet und bislang mehr als 90 Menschenleben gefordert. Viele Menschen wurden von den Überschwemmungen überrascht, und die Rettungskräfte arbeiten unter Hochdruck, um Leben zu retten und Schäden einzudämmen. Van Dillen, der nach seiner Rettungsaktion gefragt wurde, ob er keine Angst um sein eigenes Leben gehabt hätte, antwortete bescheiden: „Ich hatte Sorge, dass es eine starke Strömung geben könnte, aber die war zum Glück nicht allzu stark. Auch die Wassertemperatur war eine Überlegung. Doch das Wasser war etwa 80 Grad Fahrenheit (entspricht rund 26 Grad Celsius), also waren die Bedingungen erträglich.“