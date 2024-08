× Wildschwein-Paar stürmte Schwimmbad

In Karlsruhe hat ein überraschender Besuch im Freibad für witzige Szenen gesorgt.

Zwei unerwartete Badegäste, die aus dem nahegelegenen Altrhein stammten, sorgten für ein ungewöhnliches Erlebnis am frühen Morgen.

Unverhoffte Besucher im Freibad

Ein Bademeister betrat am frühen Morgen um 9 Uhr das Rheinstrandbad Rappenwört, das sich am Stadtrand von Karlsruhe befindet. Zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass das Schwimmbecken bereits von den ersten „Gästen“ in Beschlag genommen worden war. Doch statt der üblichen Frühschwimmer handelte es sich um zwei Wildschweine, die sich ungeniert im Wasser tummelten.

Video zum Thema: wildschweine.mp4

Ein Sprung ins kühle Nass

Die Tiere waren kurz zuvor in das Freibad eingedrungen und hatten direkt den Sprung ins kühle Nass gewagt. Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich im Rheinstrandbad Rappenwört, einer beliebten Freizeiteinrichtung am Rande von Karlsruhe.

© Karlsruher Bäder/Facebook ×

Die beiden Wildschweine hatten die Abkühlung wohl dringend nötig.

Bademeister dokumentiert den Vorfall

Der Bademeister, der von dem Anblick sichtlich überrascht war, reagierte schnell und hielt das Geschehen mit seinem Handy fest. Dabei nahm er die Situation mit Humor und begrüßte die ungebetenen Gäste mit den Worten: „Guten Morgen. Schön Euch zu sehen, Ihr fleißigen Schwimmer.“

© Karlsruher Bäder/Facebook ×

Der Wildschweine paddelten durch das Becken.

Ursprung des tierischen Besuchs

Nach Angaben der Karlsruher Bäderverwaltung ist es wahrscheinlich, dass die Wildschweine über den Altrhein geschwommen sind, bevor sie sich in das Freibad wagten. Der Altrhein, ein Seitenarm des Rheins, verläuft nahe der Freizeitanlage und könnte den Tieren den Weg geebnet haben.