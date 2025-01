Zahl der irregulären Einreisen in EU ging stark zurück

Die Zahl der Einreisen ohne gültige Papiere in die EU ist laut Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex 2024 deutlich zurückgegangen.

"Neue vorläufige Daten von Frontex zeigen einen signifikanten Rückgang der irregulären Grenzübertritte in die EU um 38 Prozent im Jahr 2024 und damit den niedrigsten Stand seit 2021", hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Damals habe die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Migration gehabt.

Insgesamt verzeichnete Frontex für das vergangene Jahr mehr als 239.000 irreguläre Einreisen in die EU. Der Rückgang der Zahlen sei vor allem auf einen Einbruch der Ankünfte über das zentrale Mittelmeer und die westlichen Balkanrouten zurückzuführen. "Trotz des anhaltenden Migrationsdrucks hat die verstärkte Zusammenarbeit der EU und ihrer Partner bei der Bekämpfung von Schleppernetzwerken zu einem deutlichen Rückgang der Grenzübertritte an den europäischen Außengrenzen geführt", erklärte Frontex.

Die Behörde mit Sitz in Warschau veröffentlicht regelmäßig Statistiken über irreguläre Einreisen in die EU.