Zwischen Hirsch-Geweihen eingeklemmt - Frau hospitalisiert

Im beschaulichen Dorf Couch's Mill, nahe Lostwithiel in Cornwall (England), kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall, der eine Frau ins Krankenhaus brachte.

Die Kollision zwischen der Frau und zwei kämpfenden Hirschen auf der Straße sorgt für Schlagzeilen in England.

Hirschkampf endet für Autofahrerin im Krankenhaus

Couchs Mill, Cornwall, England. Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, wurde eine Frau nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert. Sie geriet mitten in einen Kampf zwischen zwei Hirschen, die auf einer Straße in Couch's Mill (Cornwall, England) ihre Geweihe ineinander verhakt hatten. Das Ereignis ereignete sich am frühen Morgen, als die Polizei alarmiert wurde.

Polizei reagiert auf Notruf aus Couch's Mill

Die Polizei von Devon und Cornwall erhielt gestern Morgen Meldungen über zwei Hirsche, die in der kleinen Ortschaft Couch's Mill, nahe der Stadt Lostwithiel, gesichtet wurden. Zeugen berichteten, dass die beiden Tiere miteinander kämpften und dabei ihre Geweihe ineinander verkeilt hatten. Inmitten dieses Kampfes geriet eine Autofahrerin, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Zeuge schildert dramatischen Moment

Ein Dorfbewohner erzählte der britischen Nachrichtenplattform CornwallLive, dass die Hirsche sich mitten auf der Straße befanden, als es zu dem Unfall kam. „Es sah aus, als hätten die Tiere ihre Geweihe ineinander verkeilt und kämpften heftig“, erklärte der Augenzeuge. „Die Frau fuhr genau in diesen Moment hinein und wurde dabei verletzt.“

Frau ins Krankenhaus gebracht

Die Polizei von Devon und Cornwall bestätigte, dass die betroffene Frau nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht wurde, wo sie ärztlich versorgt wurde. Zum genauen Gesundheitszustand der Frau wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.

Einer der Hirsche geflüchtet

Während einer der beiden Hirsche sich nach einer Weile aus der misslichen Lage befreien konnte und in den umliegenden Wald verschwand, blieb das zweite Tier an Ort und Stelle. Glücklicherweise erholte sich auch dieses Hirsch nach dem Vorfall, sodass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden mussten.