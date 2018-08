Amazons nächste Neuheit erraten Sie nie

Das Rennen um das erste Ein-Billionen-Unternehmen hat Amazon gegen Apple verloren. Nun nimmt sich der Online-Händler den iPhone-Giganten in einem Bereich zum Vorbild, der mit dem eigentlichen Geschäft beider Firmen nichts zu tun hat. Konkret plant nun auch Jeff Bezos den Bau eigener Krankenhäuser.

Kostensenkung

Wie CNBC berichtet, will der Amazon-Chef mit den eigenen Kliniken vor allem Geld sparen. Die Gesundheitskosten der Mitarbeiter werden immer höher. Das soll sich mit den neuen Grundversorgungszentren in Zukunft ändern. Sie sollen zunächst am Amazon-Hauptsitz in Seattle in Betrieb gehen.

Pilot-Projekt unmittelbar vor Start

Die Pläne sind offenbar schon weit fortgeschritten. Ein Pilotprojekt soll bereits in Kürze starten. Amazon habe bereits einige Ärzte und weiteres medizinisches Personal eingestellt und wolle die eigene Gesundheitsversorgung zunächst an ausgewählten Mitarbeitern testen. heißt es in dem Bericht. Wenn die Erkenntnisse in der Pilotphase positiv ausfallen, soll es schon Anfang 2019 so richtig losgehen.

Apple legte vor

Mit diesem Schritt würde der Online-Händler Apple folgen. In der neuen „Ufo“-Hauptzentrale hat der iPhone-Hersteller bereits ein Gesundheitszentrum für seine Mitarbeiter eingerichtet. Künftig sollen sogar zwei eigene Krankenhäuser gebaut werden.

