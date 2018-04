Apple plant revolutionäres iPhone

Apple-Chef Tim Cook hat zuletzt zwar einmal mehr betont, dass das iPhone X (Bild oben) das iPhone-Design für die nächsten zehn Jahre vorgibt, doch möglicherweise gibt es doch schon früher weitere große Änderungen. Diesen Herbst werden zwar mit großer Wahrscheinlichkeit drei neue Apple-Smartphones, die auf den iPhone-X-Look setzen, präsentiert, doch laut einem aktuellen Bericht arbeitet der US-Konzern bereits an einem revolutionären Handy.

„Curved Display“

Wie Bloomberg berichtet, soll es dabei nicht nur um das Design, sondern auch um die Bedienung gehen. Demnach arbeitet Apple unter anderem an einem gebogenen Display für das iPhone. Im Gegensatz zu Samsung soll sich dieses „Curved Display“ jedoch von oben nach unten sowie nach innen krümmen. Bei den Galaxy-Top-Smartphones sind hingegen die seitlichen Ränder nach außen abgerundet. Möglicherweise kommt beim Curved Display bereits Apples neue MicroLED-Technik zum Einsatz.

„Hover“-Funktion

Die zweite revolutionäre Neuheit bezieht sich auf die Bedienung. Bloomberg beruft sich bei den Informationen auf mit der Sache vertraute Personen. Laut diesen tüftelt Apple auch an einer Gestensteuerung für das iPhone. Diese soll soweit gehen, dass die Nutzer bei der Bedienung das Display gar nicht mehr berühren müssen. Apple bezeichnet das Ganze als „Hover“-Funktion. Wie sie genau funktionieren soll, ist aber nicht durchgesickert.

Fazit

Apple-Fans, die sich auf diese Neuerungen schon freuen, brauchen noch etwas Geduld. Denn laut Bloomberg sind die neuen Technologien frühestens in zwei bis drei Jahren marktreif. Darüber hinaus sei noch gar nicht fix, ob sie dann auch wirklich in die iPhones einziehen werden. Spannend klingen sie jedoch allemal. Außerdem soll Apple bereits an den passenden Prototypen feilen.

