eSports: Die Mega-Game-Party

Am Samstag war es so weit: Das Electronic Sports Festivals feierte seine Premiere in Wien. Mehr als 3.000 Gaming-Fans nahmen am ersten Tag an der „größten LAN-Party des Landes“ teil.

Im Live-Stream auf Twitch verfolgen Tausende Seher aus dem In- und Ausland spannende Turniere der Spiele „Counterstrike: Global Offensive“ oder „League of Legends“, bei denen sich auch die erfolgreichsten eSports-Teams des Landes matchten. Insgesamt winken den Turnierteilnehmern Preisgelder in der Höhe von 20.000 Euro.

Mega-Ansturm

Die Veranstalter, die DIAMIR Holding und die DocLX Holding, rechnen an den beiden Tagen mit 6.000 Besuchern, denen ein tolles Showbühnenprogramm geboten wird. Auch das beliebte Cosplay, bei dem die Teilnehmer sich als ihre Lieblingscharaktere verkleiden, stand im Mittelpunkt. Nächstes Jahr soll das Festival in einem noch größeren Rahmen stattfinden, kündigten die beiden Veranstalter bereits an.