Wie berichtet, hat Sony auf dem Mobile World Congress 2018 neben dem Top-Smartphone Xperia XZ2 auch neue, drahtlose Kopfhörer vorgestellt. Nun gibt es weitere Informationen zum Xperia Ear Duo XEA20.

Innovative Musikübertragung

Bei dem drahtlosen Stereo-Kopfhörer, wird der Klang direkt in den Ohrkanal übermittelt. Somit kann der Nutzer Musik hören sowie Benachrichtigungen empfangen, aber gleichzeitig Geräusche aus seiner Umgebung wahrnehmen. Das ist z.B. bei Durchsagen am Bahnhof oder Flughafen praktisch. Die Kopplung mit dem Smartphone erfolgt via Bluetooth. Zudem ist das Headset mit einem Kompass und einem Bewegungssensor ausgestattet. Nutzer können mit einem Nicken einen eingehenden Anruf annehmen und mit einem Kopfschütteln ablehnen.

Persönlicher Assistent

Darüber hinaus ist beim Xperia Ear Duo ein persönlicher Assitent mit an Bord, den man zwar nicht nutzen muss, der den Alltag aber deutlich erleichtern kann. Er navigiert den Nutzer beispielsweise durch die Stadt, nachdem man ihm die gewünschte Zieladresse angesagt hat. Der digitale Helfer greift auf verschiedene Sensoren zurück, um Aktivitäten aufzuzeichnen oder die Uhrzeit und den Standort zu erkennen. Zudem kann man zwischen Musik, Anrufen, Nachrichten etc. hin und her wechseln, ohne eine Taste drücken zu müssen. Im Büro wird man vom Assistenten automatisch auf den Start des nächsten Meetings hingewiesen. User können über die Kopfhörer auch ihre Nachrichten abhören und beantworten, ohne die Hände zu benutzen. Der smarte Helfer liest die Nachrichten nämlich vor. Anschließend kann man die Antwort diktieren und abschicken.

Verfügbarkeit und Preis

Das Xperia Ear Duo XEA20 hat aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung klarerweise seinen Preis. Die Neuheit ist ab Sommer 2018 für stolze 279 Euro erhältlich.