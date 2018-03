6.000 Gaming-Fans bei eSports-Festival

"Counterstrike", "League of Legends" oder viele mehr - Computerspiele haben Millionen Fans und begeistern weltweit die Massen. Am 24. und 25. März 2018 feiert "eSports" seine große Party in Wien beim "Electronic Sports Festival" im Hallmann Dome.

Bis zu 6.000 Fans werden erwartet

Auf Gamer wartet ein Paradies mit Live-Turnieren, Cosplay-Show, Explore- und Fun-Area und auch der Retro-Trend wird abgefeiert. Tickets um 15 Euro für Besucher bzw. ab 49 Euro für Gamer gibt es online.

