Wenn sich ein bunter Haufen Frauen zusammenschließt, dann kann einiges passieren. Das ist täglich der Fall durch die Facebook-Gruppe der Wiener Wunderweiber. In dieser geschlossenen Community wird bei Fragen aller Art geholfen: Wenn es um die Suche nach einem Leih-Rollstuhl geht, oder um Tipps fürs romantische Dinner. Anfang Mai findet der zweite Pop Up Market statt, bei dem es selbstgemachte Produkte zu entdecken gibt. Doch wer steht hinter der Gruppe und was macht sie aus? oe24.at hat mit der Gründerin, Ulrike Lackner-Stauchner, gesprochen.

© Marion Appel

Liebe Ulli, bitte erzähle kurz, was die Grupe der Wunderweiber ausmacht.

Die ‚Wiener Wunderweiber“ sind "ein Dorf in der Großstadt“. Wir sind eine Gruppe von Wiener Frauen, die sich über Facebook organisiert und kommuniziert. Die Mitglieder sind unterschiedlichsten Alters und aus den verschiedensten Bereichen, die täglich versuchen sich durch Tipps, Hilfestellungen und Informationen aller Art das Leben zu erleichtern und zu bereichern. Die Gruppe stellt darüber hinaus auch eine Plattform dar, um selbständigen Frauen mit kreativen Geschäftsideen die Möglichkeit zu bieten, diese einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und sich zu vernetzen. Daraus ergab sich dann auch die Idee, sich im Rahmen eines Pop Ups präsentieren.

Auf welche Produkte und was für ein Programm dürfen Besucher sich freuen?

Es werden fast ausschließlich selbstgemachte bzw. selbstdesignte Produkte von kreativen Frauen angeboten. Von Mode für Erwachsene und Kinder, über Taschen, Schmuck, Kinderspielzeug, Dekor, Kunst, Zubehör aller Art, süßen Leckereien und anderen Köstlichkeiten ... bis zu Büchern, die von den Autorinnen selbst vorgestellt werden.

Alle Infos zu Veranstaltung, Ausstellerinnen und dem Rahmenprogramm findet ihr auf Facebook unter Wunderweiber Pop Up Market!

Wiener Wunderweiber Pop Up Market: Am Freitag, 4. Mai im Wiener Volkskundemuseum (10-18 Uhr), Eintritt frei.