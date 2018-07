Otto: 70er mit Strip, Freibier & Würsten

„Blödel-Jahre teilt man durch 7! 70 ist also das neue 10!“ Otto Waalkes in Party-Laune. Am Sonntag wurde der Starkomiker 70. Gefeiert wurde das gleich zwei Tage lang! Schon am Samstag stürmten 2.000 Fans und die Familie rund um Bruder Karl-Heinz das Rathaus in Emden. Otto dankte es mit Autogrammen, Freibier, Gratis-Bratwurst und Kabarett-Einlagen. Die Polizei musste den Verkehr umleiten.

Strip

Um Mitternacht wurden Otto zu Ehren dann die Kirchenglocken geläutet. Da kannte der Schmähbruder keine Hemmungen mehr und legte sogar einen Strip hin.