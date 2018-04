'Full House'-Star John Stamos ist Papa

US-Schauspieler(54, "Full House") ist zum ersten Mal Vater geworden. "Von nun an wird das Beste an mir immer meine Frau und mein Sohn sein", schrieb er in der Nacht zu Montag (Ortszeit) auf Instagram. Der Bub trägt den Namen Billy Stamos, wie der 54-Jährige bekannt gab. Erst im Februar hatte Stamos das Model Caitlin McHugh geheiratet.