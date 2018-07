Neue Liebe für Angelina Jolie

Noch will Angelina Jolie (43) nicht sagen, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Insidern zufolge soll es sich bei ihrer neuen Liebe um einen schwerreichen britischen Kunsthändler handeln, den sie erst vorstellen will, wenn sie geschieden ist. Eine Quelle aus Jolies Umfeld will wissen, dass sie den noch Unbekannten bereits ihren Kindern vorgestellt hat. „Ein klares Zeichen dafür, dass er mehr ist als bloß eine Affäre“, so der Insider, der der festen Überzeugung ist, dass es Jolie ernst sei.

Rosenkrieg. Was Jolies Noch-Ehemann Brad Pitt (54) angeht, legt die Schauspielerin jetzt ebenfalls nach. Nachdem ein Richter Pitt erlaubt hat, die Kinder so oft er will zu sehen, zieht sie jetzt andere Saiten auf. Sie soll jetzt sogar ihren Kindern verboten haben, Pitt „Papa“ zu nennen.