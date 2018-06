Schockfoto: Johnny Depp sieht völlig verändert aus

Entgeistert. Johnny Depp, der hübsche Hollywood-Schauspieler entsetzt gerade seine Fans mit einem Foto. Der bekannte Film-Star aus "Fluch der Karibik" oder "Fear and loathing in Las Vegas" ist ein Frauen-Schwarm. Was seine weiblichen Fans wohl von seinem neuen Auftreten halten? Depp spielt neben der Schauspielerei in einer Band. Mit "Hollywood Vampires" tourt er gerade durch Europa. Am Flughafen in Hamburg wurde ein Foto von ihm gemacht, das seine Fans verstört.

Einfach nur durchzechte Nacht, oder neuer Style? Johnny Depp ist jedenfalls nicht wieder zu erkennen. Über sein Aussehen und sein Musik-Können können sich Fans in Österreich auch live ein Urteil machen. Er ist mit seiner amerikanischen Supergroup "Hollywood Vampires", bestehend aus Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry, am 30. Juni in der Burg Clam zu sehen.