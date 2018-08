US-Musiker Post Malone erlebt Horrorflug

Ein Flugzeug mit 16 Passagieren an Bord, darunter dem US-Musiker Post Malone (23), ist auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New York notgelandet. Beim Start der Maschine auf einem Flughafen im Nachbarbundesstaat New Jersey seien zwei Reifen geplatzt, hieß es am Dienstag von der US-Flugaufsichtsbehörde FAA.

Die Crew des Fliegers, der eigentlich auf dem Weg nach Großbritannien war, entschied sich daraufhin zur Notlandung. Das Flugzeug wurde mehrmals umgeleitet und landete dann sicher auf einem Flughafen rund eine Stunde nördlich der Metropole New York.

"Ich bin gelandet, Leute", schrieb Malone im Kurznachrichtendienst Twitter. "Danke euch für eure Gebete." Der Musiker war in der Nacht zum Dienstag bei den MTV Video Music Awards aufgetreten und hatte mit "Rockstar" den Preis für den "Song des Jahres" abgeräumt.