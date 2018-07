Lugner-Verbot? Wirbel um Mausis Namen

Mausi Lugner sorgt für Verwirrung.

Blitz-Scheidung

Zuerst ließ sie sich blitzartig scheiden, dann wurde allen bewusst, dass die Hochzeit mit ihrem Franz ganz geheim, vor etwa zwei Jahren stattgefunden hat. Nicht einmal Richard Lugner und die gemeinsame Tochter Jacqueline sollen darüber Bescheid gewusst haben! Trotzdem soll, so Mausi im Interview mit Wolfgang Fellner, reagierte Richard "sehr lieb. Er hat gefragt, ob ich etwas brauche."

Das große Interview mit Mausi zur Scheidung

Während Richard schon wieder ein neues Tierchen für seinen Zoo hat - Goldesel Anastasia -, ist Mausi wieder auf der Suche nach einem Lebenspartner. Doch zwischenzeitlich macht ein besonderes Gerücht die Runde: Mausi soll nicht mehr Lugner heißen dürfen! So hieß es am Rande eines Gespräches mit Richard Lugner.

Ausge-maus-t?

Denn, wer wieder heiratet, muss den Namen des Ex-Partners ablegen, so der Baumeister. Was daran richtig ist und ob Mausi schon einen neuen Partner hat, das lesen Sie morgen, 5.7., in ÖSTERREICH!