Schwarzenegger: 'Meine Kinder mussten Toiletten schrubben'

Arnold Schwarzenegger gesteht gegenüber Jimmy Kimmel, dass er hart durchgegriffen hat

"Ich war wohl ein strenger Vater", gesteht Arnold Schwarzenegger gegenüber Jimmy Kimmel live im TV. Der 76-Jährige Hollywood-Star ist gerade auf Promo-Tour für sein neues Buch "Be Useful: Seven Tools For Life". Der Moderator wollte ganz genau wissen, inwiefern Arnie denn streng war. "Es ist Auslegungssache. Im Gegensatz dazu, wie ich aufgewachsen bin, war ich harmlos. Aber ich denke, für amerikanischen Standard war ich schon streng", sagt er.

Schwarzeneggers Kids sollten unabhängig werden

Gemeinsam mit Ex-Frau Maria Shriver hat Arnie die Kinder Katherine, Christian, Patrick und Christopher. Joseph Baena wuchs schließlich nicht wirklich beim Vater auf, da erst später bekannt wurde, dass Arnie noch ein Kind mit der Haushälterin gezeugt hatte. "Die Kinder mussten ihr eigenes Bett machen. Sie mussten ihre Duschen schrubben, auch die Toiletten. Ebenso mussten sie ihre eigenen Kleider waschen." Er habe die Matratzen seiner Kids teilweise vor Wut aus dem Fenster in den Swimming Pool geworfen.