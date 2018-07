Eine 5-Pfund-Sondermünze mit Ritter und Drachen und ganz viel Ferien-Spaß auf Mustique zum Geburtstag. Der süße Lauser Prinz George wird heute fünf! Gefeiert wird beim Familien-Urlaub in der Karibik. Am Mittwoch jetteten die Royals nach St. Lucia. Mit dabei auch Lieblings-Oma Carole Middleton, die vom Enkerl schwärmt: „George ist fasziniert von Vulkanen, nascht am liebsten Chips und spielt gerne Verkäufer!“