Prinz William schaute England-Match mit IHM

Prinz William ist derzeit auf einem Besuch in Jordanien. Dort hat er ein volles Programm, lässt sich spezielle Lehrgänge an der Universität zeigen und kommt mit einflussreichen Menschen des Landes zusammen.

Match

Kein Wunder, dass er bei so vielen Verpflichtungen das WM-Match England gegen Panama am 24.6. nicht live sehen konnte. Gegen Abend, nach einem großen Abendessen im jordanischen Beit Al Urdun Palast, war es schließlich so weit und der Fußball-affine Royal konnte sich das Spiel ansehen. Zuvor hatte er seine Entourage angewiesen, ihm das Ergebnis ja nicht zu sagen, um nicht gespoilert zu werden.

Royal-Hottie

William war dabei in netter Gesellschaft, der Kronprinz von Jordanien, Hussein bin Abdullah (23), leistete William Gesellschaft, wie auf Bildern zu sehen ist. Und das Netz kriegt sich kaum ein. Viele finden den jordanischen Prinzen nämlich mehr als ansprechend... Seine Mutter ist übrigens Königin Rania, die als eine der schönsten Frauen der Welt gilt.

Crown prince of Jordan is fineeeee???????? pic.twitter.com/n2e7RfQIgj — Hani Lee (@HaniLee1) 24. Juni 2018