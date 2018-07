Das Concordia Schlössl auf der Simmeringer Hauptstraße kennen die meisten wegen der monumentalen Jesusstatue, die weithin sichtbar im idyllischen Gastgarten thront. Ältere Semester erinnern sich ans „Schlössl“ sogar noch, als es Schauplatz legendärer Events war, die in den 80er und 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stattfanden. In diese geschichtsträchtige Location lud TV-Ikone Chris Lohner Freunde und Weggefährten anlässlich ihres 75. Geburtstags ein, um gemeinsam zu feiern und darüber hinaus blinden Menschen in Afrika zu helfen.

Diashow Chris Lohner feierte ihren 75er © Markus Wache © Tischler Magdalena und Werner Brix © Tischler Dagmar Schratter © Tischler Susanne und Hans Bundy © Tischler Chris Lohner, Werner Brix © Markus Wache Sabine Prenn, Chris Lohner, Rupert Roniger 1 / 6

× Chris Lohner feierte ihren 75er

Ein Licht geht auf

Perfektes Sommerwetter, eine gut gelaunte Gastgeberin und viele nette Gäste trugen zum gelungenen Geburtstagsfest bei. Unter den Gratulanten: Inge Prader, Dieter Chmelar, Werner Brix, Dagmar Schratter, Hans und Susanne Bundy, Ilse Helmreich uvm. Insgesamt spendeten Lohners Gäste 6.150,- Euro, die zur Gänze an Licht für die Welt gingen. Mit dieser Summe können 205 Augenoperationen finanziert werden. Die Kosten für das Buffet übernahm das Geburtstagskind. Auf die Frage, warum sie sich gerade für dieses Lokal entschieden hatte, bewies Chris Lohner unschlagbaren Humor: „Gleich gegenüber vom Zentralfriedhof lässt es sich halt besonders gut feiern!“

(key)