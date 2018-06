Depp: Mega-Show auf der Burg Clam

Sorge

Großes Zittern um Johnny Depp (55) in Oberösterreich: Der Hollywood-Star (Fluch der Karibik) rockte gestern mit seinen Freunden Alice Cooper (70) und Aerosmith-Star Joe Perry (67) als Band „Hollywood Vampires“ 9.000 Fans auf der Burg Clam.

Bangen

Doch erst nach bangen Stunden: Nach den vielen Aufregern der letzten Tage – irritierende Schock-Fotos, die schwere Krankheit von Sohn Jack (16) und eine aufwühlende Lebensbeichte – war er am Vormittag im grünen Phoenix-Tourbus (Stichwort: Partybus!) nicht mit an Bord!

Privatflieger

Große Irritierung backstage, aber nach unzähligen hektischen Telefonaten gab’s Entwarnung: Depp blieb noch eine Nacht in Frankfurt und jettete erst um 16.08 Uhr mit seinem Bombardier-Challenger-850-Privatjet (Kennzeichen 9H-YOU) ein. Schräg: Depp ließ seinen Tourbus direkt vor dem Flieger parken: keine Chance für Paparazzi und Autogramm-Jäger!

Hammer

Dafür war das Konzert ein einziger Triumphzug: Vom Opener I Want My Now bis zum Finale School’s Out verteidigten Depp und seine Vampire im malerischen Burghof 100 kurzweilige Minuten lang den Ruf als „teuerste Bar-Coverband der Welt“. Denn zwischen den Klassikern von Alice Cooper (I’m Eighteen) und Aerosmith (Sweet Emotion) streute man zur Freude von 9.000 Fans auch die Hits von The Who (Baba O’Riley), Doors (Break On Through) oder AC/DC (The Jack) ein.

Als Highlight stimmte Depp sogar die David-Bowie-Hymne Heroes an. „Diese Tour ist ein einziger Spaß“, jubelte Depp beim ÖSTERREICH-Backstage-Treff.

U4

Gleich nach der Show wollte Depp in einem abgedunkelten Van weiter nach Wien rasen (ÖSTERREICH berichtete): Bis Montag hat er in einem Luxus-Hotel reserviert. Paparazzi und Autogrammsammler haben jetzt vor allem den Kultklub U4 im Visier. Gibt’s, so wie schon 1997, wieder einen Besuch bei Depps Freund Conny de Beauclair?