Conchita: Duett mit Anastacia

Duett

„Ich liebe Conchita. Ein Duett ist nur mehr eine Frage der Zeit!“ Im Herbst kündigte es US-Superstar Anastacia (49) im ÖSTERREICH-Interview an. Im November gab es bei der deutschen TV-Show Night Grooves die Generalprobe und gestern rockten die US-Popsirene und die ESC-Queen gemeinsam die Stadthalle.



Langes Warten

Eine Duett-Sensation, auf die 2.000 Fans allerdings lange warten mussten: Conchita war bei der Anastacia-Show Evolution nach 17 Hits wie Sick And Tired oder Paid My Dues nämlich erst zum Finale geplant. Um 21.43 Uhr war es soweit. Überraschend stand Conchita im roten Kimono auf der Bühne – mit Anastacia sang sie deren Super-Hit One day in your life im Mega-Duett!