Hasselhoff: Liebes-Show für Österreich

„Österreich hat immer einen festen Platz in meinem Herzen, denn genau hier hat 1987 meine Karriere gestartet. Das vergesse ich euch nie!“ Große Liebesbekundung von David Hasselhoff (65) bei seinem von ÖSTERREICH ­präsentierten Wien-Konzert. Am Donnerstag feierten 3.500 Fans (ausverkauft!) im Gasometer den singenden Kult­bademeister – Alk-­Gelage, Sprechchöre und Baywatch-Verkleidungen inklusive.

„The Hoff“ dankte es mit der größten Pop-Party des Jahres: 25 Hits – von Crazy For You bis Looking For Freedom. Dazu das Wunderauto K.I.T.T. und das neue David-Bowie-Cover Heroes. Cool: Das Konzert wurde für eine DVD mitgefilmt: „Mein Dank an Wien!“