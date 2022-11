David Hasselhoff ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger. Bekannt wurde er durch die Serien Knight Rider und Baywatch.

„The Hoff“ wie er oft nur genannt wird, wurde am 17. Juli 1952 in Baltimore, Maryland geboren. Mit seiner Schauspielkollegin Catherin Hickland hat er zwei Tochter: Taylor-Ann und Hayley-Amber.

Schauspielkarriere

Seine schauspielerische Karriere begann mit der Seifenoper Schatten der Leidenschaft in der er den jugendlichen Verführer Dr. Snapper Foster verkörperte. Auftritte in Lederjacke und schwarzer Badehose machten ihn zum männlichen Sexsymbol seiner Zeit.

Internationale Berühmtheit erlangte er durch die Hauptrolle in der Serie Knight Rider und später Baywatch, wo er später als Produzent agierte. Baywatch galt als die erfolgreichste Fernsehserie ihrer Zeit und wurde in 144 Ländern ausgestrahlt. 1996 erhielt Hasselhoff einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Musikkarriere

Seine ersten Alben mit Liebesballaden Night Rocker und Lovin Feelings kam in den USA nicht gut an, begründeten aber seinen musikalischen Erfolg in Österreich. Sein bekanntester Auftritt war zu Silvester 1989 wo er den Song Looking for Freedom an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen sang. Insgesamt erhielt Hasselhoff weltweit über 45 Gold- und Platinauszeichnungen.