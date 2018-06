Katy Perry verzauberte Wien in Rot-Weiß-Rot

21 Hits, sechs heiße Kostüme und Schwebe- Aktionen auf Sternen, Planeten, Basketball-Körben und am Uhrpendel. Großes Hitfeuerwerk von Katy Perry für Wien. Am Montag verzauberte sie mit der atemberaubenden Witness-Show über 12.500 Fans in der Stadthalle.

© TZOE/Zeidler

Modeschau

Vom Opener Roulette, zu dem sie auf einem überdimensionalen Stern auf die Bühne schwebte, bis zum von Dutzenden Explosionen begleiteten Finale Firework lieferte Perry in Wien die größte Pop-Revue des Jahres in sechs Akten. Und eine heiße Modeschau gleich dazu: teuflisches Kapuzen-Ensemble zu Dark Horse, ein LED-BH bei I Kissed A Girl und ein sexy Latex-Mini zu Pendulum.

© TZOE/Zeidler

Hai-Life

Dazu gab’s 15 Tänzer, eine bombastische Video-Show, sexy Poledance auf einer Ringelblume und Kitsch-Requisiten wie einen riesigen Plastik-Hai, drei Meter hohe Flamingos oder überdimensionale Salz-Streuer. Dafür musste backstage ein ganzes Möbel-Lager errichtet werden.

© TZOE/Zeidler

Putin

Nur den Paparazzi wurde das Leben schwer gemacht: Wegen des Besuchs von Russlands Präsident Putin war der Privatflughafen bei Perrys Landung um 17.14 Uhr hermetisch abgeriegelt.