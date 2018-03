Liebes-Drama um Tirolerin

Für Tagesgespräch sorgt nicht nur in den betroffenen Orten Ellmau und Kirchdorf das tragische Ende einer Dreiecksbeziehung, wobei der Ehemann – der Angestellte Wilfried S. jun. – dahinterkam, dass seine Gattin Elisabeth (das Paar ist kinderlos) hinter seinem Rücken etwas mit einem pensionierten Steuerberater, der jetzt auf einem Golfplatz die Buchhaltung machte, etwas angefangen hatte. Der 51-jährige Ehemann aus Ellmau drehte am Wochenende offenbar komplett durch und fuhr zum Nebenbuhler, der im nur zwölf Kilometer entfernten Kirchdorf wohnt. Dort tötete er seinen Kontrahenten – auf welche Art und Weise, will die Polizei erst im Laufe der Woche bekannt geben.

Anschließend warf sich der Gatte der Reisebüro-Lady – die er noch anrief und sagte, dass er sich etwas antun werde – bei Oberndorf vor den Zug. Als Elisabeth S. weder ihren Mann noch ihren Lover am Telefon erreichte, befürchtete sie das Schlimmste, das leider längst eingetreten war: Die alarmierte Polizei fand in einer Nacht die Leichen der beiden Toten. Die Erhebungen laufen noch.