× Adria-Schleim: So leiden Urlauber

Die Adria ist derzeit von einer Algenplage betroffen. Dickflüssiger, schleimiger Belag bedeckt weite Teile der Meeresoberfläche und bedroht nicht nur den Tourismus, sondern auch das fragile Ökosystem.

Der als gesundheitlich ungefährlich geltende Algenschleim breitet sich gerade auch in Kroatien aus. Besonders betroffen sind die Ferienorte Rovinj und Poreč, an zahlreichen Stränden müssen sich Badegäste mit dem unappetitlichen Schleim herumärgern. Viele Badegäste verzichten deshalb auf eine Erfrischung im Meer.

Kein Badevergnügen

Urlauber berichten, dass das Baden in der Adria zurzeit keine Abkühlung bringt. „Das Meer ist viel zu warm. Und es sieht aus wie eine Misosuppe – nur ohne Tofu!“ schildert eine Urlauberin gegenüber oe24. „Die Haut klebt regelrecht, wenn man aus dem Wasser kommt. Das Meer fühlt sich richtig dickflüssig an.“

Doch vorher kommt der „Rotz“? Die Ursachen für den bräunlich-weißen Schleimteppich sind vielfältig:

• Erhöhte Wassertemperaturen: Der Klimawandel führt zu steigenden Wassertemperaturen, was die wiederum Algenblüte begünstigt. Die Wassertemperatur beträgt derzeit 28°C.

• Geringere Salzkonzentration: Starke Regenfälle in den vergangenen Monaten haben den Salzgehalt des Wassers gesenkt, was ebenfalls das Wachstum von Algen fördert.

• Übermäßige Nährstoffeinträge: Durch intensive Landwirtschaft in den umliegenden Regionen gelangen große Mengen an Düngemitteln und Abwässern in die Adria. Diese Nährstoffe führen zu einer Vermehrung von Algen.

Die Folgen der Algenplage können gravierend sein. Der Schleim entzieht dem Wasser Sauerstoff, was zum Absterben von Fischen und anderen Meeresorganismen führen kann. Zudem bringt er wirtschaftliche Schäden, der Tourismus leidet unter der Meeresverschmutzung. Aktuell wird die Wasserqualität an mehreren Stränden nur mit „ausreichend“ bewertet.

Keine Gefahr für Gesundheit

Der Schleim ist zwar ekelig und riecht unangenehm, stellt aber für die Gesundheit laut Experten kein Risiko dar. Dennoch ist es nach dem Baden eine ausgiebige Dusche ratsam.