Vandalen verwüsten zwei Wiener Parks

Im Grätzel um die U6 Gumpendorfer Straße geht laut VP-Politikerinnen die Angst um

Sicherheits-Alarm. Die ÖVP sieht gravierende Sicherheitsprobleme in Mariahilf. Martina Hammerer, Obfrau der VP-Frauen in Mariahilf und VP-Stadträtin Isabelle Jungnickel fanden Spuren von Vandalismus in zwei Parkanlagen, dem Fritz-Imhoff-Park und dem Schmalzhoftempelpark – offenbar hatten hier Nachtschwärmer wilde Parties gefeiert und ihren Müll einfach liegen lassen.

VP-Frauen: "Dealer und Sittenwächter"

Die Politikerinnen sehen den Sachverhalt schlimmer: „Drogenhandel, Alkohol, Unrat, gewaltbereite Jugendgruppen und muslimische Sittenwächter machen sich ausgehend von der U6-Station Gumpendorfer Straße hier breit.“