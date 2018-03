In Kaprun (Pinzgau) ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal zu einem Streit unter mehreren Gästen gekommen. Dabei schlug ein 21-jähriger Pinzgauer einem 19-jährigen Landsmann ein Glas auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine stark blutende Schnittverletzung und musste ins Spital gebracht werden. Der Täter wird angezeigt. Laut Polizei ist noch unklar, was zur Auseinandersetzung geführt hat.