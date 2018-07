Unbekannter Exhibitionist belästigte Frau zweimal

Ein noch unbekannter Mann hat in Saalfelden (Pinzgau) eine Frau zweimal sexuell belästigt. Mitte Juni und Anfang Juli entblößte der Mann jeweils sein Geschlechtsteil vor ihr und nuschelte Unverständliches. Es kam aber zu keinem Übergriff. Die Polizei bat am Samstag in einer Presseaussendung mögliche Zeugen, sich zu melden.

Täterbeschreibung

Von weiteren Opfern des Exhibitionisten sei noch nichts bekannt, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Weitere Opfer oder Zeugen des Vorfalles sollten sich bei der Polizei in Saalfelden unter der Telefonnummer 059-133-5183 melden. Der 35 bis 40 Jahre alte Mann war etwa 1,80 Meter groß und hatte ein blasses, längliches Gesicht. Er hatte braune, leicht gewellte Haare bis über die Ohren und war mit schwarzer Jacke, dunkler Hose und dunklen Turnschuhen bekleidet.