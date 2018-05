14-jährige Schülerin seit Tagen vermisst

Seit dem 23. Mai ist eine 14-jährige Schülerin aus Hall in Tirol abgängig. Das Mädchen verließ Mittwochfrüh gegen 7.45 Uhr die Betreuungseinrichtung, in der sie wohnt, und begab sich Richtung Schule nach Hall. Dort kam das 1,65 Meter große Mädchen jedoch nicht an.

Hinweise erbeten

Die 14-Jährige hat eine schlanke Statur, braune lange Haare und braune Augen. Laut LPD Tirol trug sie am Tag ihres Verschwindens eine dunkelblaue Jean und weiße Converse-Schuhe.



Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen ohne positives Ergebnis verliefen, bittet die Polizeiinspektion Hall in Tirol um Hinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich des Aufenthaltsorts der Schülerin unter der Telefonnummer 059133/7110.