In einer Live-Sendung kann alles passieren. Das erlebten am Dienstag auch die Zuseher der ORF-Sendung „Mittag in Österreich“.

Als eine Expertin zum Thema Familiengerichtshilfe im Studio mit Moderator Peter Teubenbacher sprechen sollte, wurde der nämlich plötzlich Schwarz vor Augen. Sie versuchte dem Interviewer zwar noch seine Frage zu beantworten, allerdings kippte sie dabei schon nach vorne über das Pult und brach anschließend zusammen.

Peter Teubenbacher war sichtlich überrascht, aber er und die Redaktion reagierten ganz richtig. Während sich der Moderator um die Frau kümmerte, blendete die Regie den nächsten Beitrag ein.

Hoffentlich hat sich die Frau von diesem Schock erholt. Wir wünschen gute Besserung!